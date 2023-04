Il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove si è soffermato anche sulla lotta Champions.'Guarda la classifica e vedo l’Atalanta tra le romane, le milanesi e la Juve. L’Atalanta è ancora lì per 7 anni di fila, ci sono difficoltà ma siamo ancora lì. Quando si parla di ciclo finito mi dispiace. Crediamo di giocare per i posti in Europa, è un bel segnale e speriamo di sorprendere. Andare di nuovo in Europa, con un gruppo nuovo, sarebbe un bel traguardo per noi'.