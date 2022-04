Rodrigo De Paul vuole lasciare Madrid e l'Atletico. E spera di tornare presto in Italia. L’Inter lavora al prestito, con i nerazzurri

che hanno già aperto i contatti con l’entourage dell’argentino, che proprio non ha legato con Simeone. Non è contento all’Atletico Madrid e tornerebbe volentieri in Italia, magari proprio in quel club nerazzurro che ai tempi di Udine l’ha corteggiato con insistenza. In viale della Liberazione sono pronti a cogliere questa opportunità se davvero l’Atletico decidesse di inserire De Paul nella lista degli esuberi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Anche la Juve osserva interessata la situazione.