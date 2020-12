Avversari con i club, compagni in nazionale e amici fuori dal campo. Tra Paulo Dybala e Rodrigo de Paul c'è un rapporto speciale e anche l'estate scorsa i due argentini sono stati in vacanza insieme con le rispettive compagne. Alla Juve piace il centrocampista dell'Udinese e lo sta seguendo da tempo, intanto lui ha parlato così dell'amico: "Dybala mi è mancato nelle ultime due partite della nazionale - ha detto de Paul a Sportitalia - è un campione e un amico vero. Mi dispiace per questo momento difficile che sta passando, ma so per certo che tornerà presto quello di prima".