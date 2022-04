Non è escluso un clamoroso addio dopo soltanto una stagione tra Rodrigo De Paul e l'Atletico Madrid. Lo riporta la stampa spagnola, secondo la quale l'argentino non sta convincendo appieno i Colchoneros. Per De Paul potrebbero riaprirsi le strade della Serie A e le piste concrete sarebbero due: Juventus e Fiorentina, alla ricerca di un giocatore con queste caratteristiche. Riguardo alla formula del trasferimento, tra le possibilità rientra anche quella di un prestito.