Rodrigo De Paul piace molto alla Juve, che sta cercando un centrocampista di qualità per accontentare Andrea Pirlo. E' questa una priorità di Paratici, che monitora la situazione dell'argentino - amico di Dybala - in attesa di nuovi sviluppi, intanto il centrocampista dell'Udinese ha svelato un sogno: "Fare un quarto o una semifinale di Champions dev'essere una grande emozione - ha spiegato a Sky - Sono convinto che prima o poi ce la farò anch'io. Non voglio forzare l'addio, lascerò l'Udinese al momento giusto. Top club in Europa? Dico Bayern Monaco e Psg. Ma ci sono anche Real Madrid, Barcellona e Juventus".