Rodrigo De Paul, gol e messaggi. A segno nell'andata dei quarti di finale di Champions League, il centrocampista argentino dell'Atletico Madrid ha parlato a Sky Sport: "Io sono soddisfatto, il calcio è così. Dovevamo vincere in casa perché a Dortmund è difficile, e lo abbiamo fatto. Ci abbiamo messo intensità, ma ci sono anche gli altri e sono forti, non si può dominare per 90' a questi livelli. Il gol di stasera è uno dei più importanti della mia vita, queste partite non sai se le rigiocherai in futuro quindi devi sempre viverle al massimo. Se il gol arriva è meglio, ma l'importante è che la squadra vinca.".