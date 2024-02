L'attaccante dell'Atletico Madrid, Rodrigo De Paul, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa contro l'Inter.'’E' stata una partita con due squadre che se la sono giocate, lo spettacolo è stato bello da vedere. L’Inter ha avuto più occasioni chiare di noi, ma io da dentro non ho visto un’Inter superiore. Ma alla fine contano i gol… Al Metropolitano dobbiamo cambiare tutto, in casa nostra possiamo farlo. Calo fisico? Credo che durante la partita non si può giocare sempre allo stesso ritmo. Nel primo tempo l’abbiamo fatto e stavamo comodi, nel secondo volevamo farlo alla stessa maniera. L’Inter a casa sua, con la gente che spinge, è normale che piano piano può permettere in difficoltà. E’ la squadra più forte d’Italia e a San Siro deve farlo per forza. Quando la tua gente ti segue hai qualcosa in più, come per noi al Metropolitano. Non c’è stato un calo fisico, alla fine abbiamo avuto 2-3 occasioni quindi fisicamente stiamo bene'.