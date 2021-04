Il vice presidente dell'Udinese, Stefano Campoccia, ha parlato di De Paul e del mercato bianconero: "Quando iniziano i saldi estivi? Non parliamo di mercato, non voglio essere sgarbato. L’Udinese ora deve chiudere bene il campionato. Godiamoci il parco giocatori che abbiamo e la qualità del gioco che stiamo esprimendo". Il giocatore argentino è richiesto dalla Juventus, ma non solo. Anche in Premier League le sirene su di lui suonano fortissime...