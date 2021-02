Tante voci sul futuro di Rodrigo De Paul, ogni sessione di mercato sembra quella giusta per il salto in una big ma alla fine rimane fedele all'Udinese. La Juventus continua a tenerlo d'occhio, sperando di poter affondare il colpo decisivo la prossima estate. Intanto, il centrocampista argentino ha parlato così a Udinese Tonight: "Dal primo all'ultimo giorno in cui starò qui darò sempre il massimo". Poi, sulle voci di mercato che l'hanno accostato anche alla Juve: "Si è parlato tanto del mio futuro, ma ho sempre detto che non me ne sarei andato a metà strada".