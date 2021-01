Tra obiettivi, sogni e realtà, la Juventus continua a monitorare Rodrigo De Paul, sempre più brillante con la maglia dell’Udinese. Come riporta il Corriere dello Sport, il club friulano ha le idee chiare sul futuro dell’argentino, soprattutto sul prezzo da richiedere alle pretendenti in sede di mercato. La cifra si aggira intorno ai 40 milioni, valore che al momento spaventa qualsiasi club viste le difficoltà finanziarie in cui versano tutte le società a causa del Covid-19. L’argentino piace non solo alla Juve, ma anche all’Inter e al Napoli.