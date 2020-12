Rodrigo De Paul parla del proprio futuro. Il centrocampista argentino dell'Udinese (classe 1994 ex Racing e Valencia) ha dichiarato in un'intervista a Sky: "Voglio sempre di più. Dev'essere pazzesca la sensazione che si prova giocando un quarto o una semifinale di Champions League. Sono certo che prima o poi ce la farò anch'io, se uno lavora bene riesce a raggiungere i propri obiettivi. Voglio arrivare preparato a quel momento, ma non voglio forzare nulla e andrò via da Udine al momento giusto".



MESSI - "Nella mia carriera ho avuto come compagni di squadra alcuni calciatori che erano capitani solo a parole, altri invece erano davvero un esempio per tutti. Come Messi, che guida la nazionale: è il più grande. Si impara molto accanto a lui, abbiamo un rapporto molto bello e quando segno mi manda sempre i suoi complimenti. Mi ha fatto fare un passo in avanti a livello mentale, mi spinge a migliorarmi sempre di più e a non accontentarmi mai".



TOP IN EUROPA - "Le regine d'Europa? Penso subito al Bayern Monaco, ma non solo: anche il PSG ha una qualità pazzesca. Poi ci sono le solite squadre come Barcellona (che ha sempre in uomo in più, Messi, è come se giocassero in 12), poi Real Madrid e Juventus".