Come riportato da Calciomercato.com, De Paul già da ottobre aveva deciso di non andare via a gennaio perché avrebbe voluto concludere la stagione a Udine, questione di crescita e di percorso ma non solo. La Juventus non si è mai mossa in inverno per acquistarlo, una questione economica e non tecnica visto che il gradimento per il centrocampista argentino c'è da tempo. Ma i bianconeri non hanno mai pensato seriamente di investire 40 milioni e de Paul non è in cima alla lista, anche perché la spesa per Chiesa ha frenato la candidatura di Rodrigo nella lista di Paratici.