Rodrigo De Paul ha parlato del KO contro la Juventus ai microfoni della tv ufficiale del club: "Siamo stati bravi ma il calcio è questo. Dispiace perché in 90 minuti abbiamo fatto grandi cose per portare a casa la vittoria ma alla fine abbiamo preso due gol ingenui, mi dispiace tanto anche per tutti i miei compagni perché hanno fatto una grande partita. Tutti preparano la partita per vincere e tutti vogliono i tre punti, ma alla fine vince solo uno, oggi abbiamo giocato bene contro una squadra che lotta per il campionato e per la Champions e sono dispiaciuto per il risultato".