Quello di Rodrigo De Paul è un profilo che piace molto alla Juventus, che continua a seguirlo da tempo in attesa di affondare il colpo decisivo per provare a portarlo a Torino. Quando? Non ora a gennaio, probabilmente; perché l'Udinese non ha nessuna intenzione di farlo andare via a metà campionato ma ha aperto a un addio alla fine della stagione. Un tuttocampista che può risolvere i problemi del centrocampo bianconero dove secondo Andrea Pirlo manca un giocatore di qualità, ma per ora non c'è stato nessun contatto tra i due club.