Rodrigo De Paul potrebbe aver indossato la maglia dell’Udinese per l’ultima volta contro il Sassuolo, domenica 2 agosto. Ritiene la sua esperienza conclusa in bianconera, è voglio di intraprendere un’avventura più ambiziosa e le pretendenti non mancano. Come riporta La Nazione, i friulani chiedono 40 milioni di euro per il suo cartellino. Al momento – si legge – solo la Juventus potrebbe essere in grado di soddisfare la richiesta. Rimangono indietro sia Milan che Fiorentina.