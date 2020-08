La stagione appena conclusa può essere stata quella della consacrazione per Rodrigo de Paul: l'argentino è pronto al grande salto in una big e tra le società interessate al giocatore c'è anche la Juventus. La sua duttilità tattica permetterebbe a Sarri di schierarlo mezz'ala o tornare al modulo col trequartista, dove de Paul potrebbe giocare dietro a Ronaldo e Dybala che conosce molto bene perché i due sono compagni di nazionale. L'Udinese non lo farà partire per meno di 30/35 milioni, ma su di lui c'è anche l'Atletico Madrid con il Cholo Simeone che è un grande estimatore.