È almeno un anno e mezzo che Rodrigo De Paul sembra sul punto di lasciare l’Udinese, ma questa stagione potrebbe essere la volta buona. Ne sono consapevoli gli analisti di Snai che propongono ben tre squadre di Serie A per l’acquisizione del talento argentino. La prima scelta dei bookmaker, riferisce Agipronews, però è la Juventus, in quota a 2,50, complice anche la volontà del giocatore a trasferirsi a Torino. Alcune valutazioni su De Paul le hanno fatte anche Milan e Inter ma il prezzo richiesto dall’Udinese (35 milioni di euro) potrebbe essere elevato per le due società. I trader di Snai però credono ancora nella trattativa tra le due milanesi e i friulani con i rossoneri leggermente in vantaggio: l’approdo a Milanello è offerto a 4,00 mentre quello al Centro Sportivo Suning a 4,50.