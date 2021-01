Corteggiato da Inter e Juventus, Rodrigo De Paul ha una novità: secondo Le10Sport, il fantasista dell'Udinese è passato nella scuderia di Mino Raiola. Qualche giorno fa, lo stesso argentino aveva aperto a un grande club: "​Io da Real Madrid? Non mi pongo limiti, una volta che arrivi in Nazionale in una selezione come l'Argentina senti di essere pronto per giocartela con tutti. Non mi do limiti e spero di fare una grande carriera e lavoro per quello".