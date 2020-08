Rodrigo De Paul si è messo sul mercato. Le sue parole dopo l'ultima partita di campionato contro il Sassuolo sono state chiare: "Sento che il capitolo Udinese è chiuso". Legittimo, del resto: è da anni che il suo addio al Friuli viene rinviato, e all'età di 26 anni vuole misurarsi su palcoscenici e obiettivi più alti della tranquilla permanenza in Serie A. In passato è stato accostato a Inter e Napoli, ma ora gli scenari sono leggermente diversi.



DUELLO DI MERCATO - Come spiega Calciomercato.com, infatti, in Argentina sono convinti che il loro connazionale interessi parecchio alla Juventus, dove peraltro troverebbe un amico come Paulo Dybala. Ma c'è da battere la concorrenza del Milan, che ha nel confermato Paolo Maldini un grande estimatore di De Paul. Il prezzo fissato dai Pozzo è di almeno 35 milioni di euro.



POSIZIONE IN CAMPO - Alla Juve De Paul potrebbe mettere al servizio la sua duttilità: se il suo dna è quello del numero 10, nelle stagioni a Udine, dove spesso ha agito in schieramenti tattici molto prudenti, si è abituato anche a giocare da mezzala. Chissà che un suo approdo alla Continassa non possa spingere Sarri a rispolverare la figura del trequartista, messa in cantina quest'anno a beneficio del 4-3-3. Altrimenti, ecco un possibile impiego in mediana, magari in un centrocampo muscolare che gli consenta di liberare le sue caratteristiche offensive. Infine non bisogna dimenticare che, senza più Pjanic, l'arrivo di De Paul manterrebbe in equilibrio la batteria degli specialisti delle punizioni.