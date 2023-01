Rodrigoe la: l'interessamento nasce da lontano, da stagioni passate e dal suo percorso all'Udinese. Ora le strade potranno tornare a incrociarsi? Ecco: tutto da capire. C'è però una certezza alla base, che alimenta le speranze dei bianconeri e dei tifosi juventini: l'argentino, fresco campione del mondo, vuole lasciare l'Atletico Madrid. Farlo sul serio e quanto prima. E dopo i saluti a Joao Felix, la rivoluzione che s'appresta ad arrivare a fine stagione, l'Atleti non chiude le porte a un addio anticipato. A patto però che si paghi la cifra giusta.Ecco, De Paul ha un prezzo importante, ancora troppo oneroso. Si parla di una cifra che oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro, al momento ben lontana dalle disponibilità della Juventus. Per quanto sia forte il desiderio di Rodrigo di lasciare Madrid, sponda Atletico, e magari di tornare in Italia (dove ha disputato stagioni super in maglia Udinese), ecco che non tutte le parti riescono a incastrarsi alla perfezione. Anzi: per arrivare a una conclusione, occorrerà inventare formule a dir poco fantasiose. Magari un prestito, magari con possibilità di essere rinnovato, magari con una cifra abbordabile per il riscatto. Difficile, comunque, che in questo mercato di riparazione possa arrivare proprio un profilo così. Al momento, solo chiacchiere e pensieri.