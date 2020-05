Il calcio è ancora fermo a causa del coronavirus, ma intanto quadi tutti i calciatori sono in campo per preparare la seconda parte di stagione (in attesa dei protocolli ufficiali). Intanto, ai microfoni di Udinese TV, Rodrigo De Paul ha parlato della possibile ripresa degli allenamenti. Ecco le sue parole: "È la prima volta che si verifica una situazione simile. Dopo una sosta così lunga sarà certamente un inizio difficile, potranno esserci degli infortuni e i ritmi di gioco saranno più bassi finché non si riuscirà a tornare al top della forma, ma sicuramente daremo tutti il massimo per la squadra e per i tifosi".