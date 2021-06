Il Milan vuole fare sul serio per Rodrigo De Paul: mettere la freccia e superare Juventus e Atletico Madrid per la corsa all'argentino dell'Udinese. Come? Secondo il Corriere dello Sport con due contropartite da aggiungere all'offerta cash per arrivare ai 35/40 milioni di euro che chiede la società bianconera. Per scegliere i giocatori da proporre, i rossoneri sono indirizzati verso Pobega, che ha fatto una buona stagione a La Spezia, e Gabbia.