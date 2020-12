Da un bianconero... all'altro? La Juventus segue da tempo Rodrigo De Paul, il centrocampista argentino dell'Udinese ormai pronto per fare il grande salto in una big. Lui sogna di giocare la Champions, Juve e Inter lo monitorano. Intanto il futuro del giocatore è sempre più incerto: secondo La Gazzetta dello Sport infatti nei giorni scorsi De Paul si sarebbe incontrato con Mino Raiola che vorrebbe portarlo nella sua scuderia. La Juve ha ottimi rapporti con l'agente che, tra gli altri, gestisce anche De Ligt e Pogba; potrebbe essere lui la chiave per provare l'affondo.