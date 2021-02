Intervenuto a Udinese TV, Rodrigo De Paul ha dichiarato: "Non so quando sarà il mio ultimo giorno qui. Ma fino a quel momento darò tutto: anche quest'estate e a gennaio si è parlato molto di me, ma sono andato subito dal direttore per dirgli che non sarei andato da nessuna parte. Ho chiuso le porte a tutti, speriamo di continuare così. Mia figlia è nata qua, sta per nascere un figlio che sarà friulano".