La, come racconta Gazzetta, tra l’espertoe il gioiellinoun pensierino ha ricominciato a farlo anche per Rodrigo. L’argentino conosce la Serie A, dove è stato protagonista con l’Udinese,e non è intoccabile nell’Atletico Madrid. Il tempo per trovare una soluzione o una new entry (come Kone del Borussia Moenchengladbach), non manca. Discorso analogo per il secondo regalo che, a meno di un raddoppio in mezzo al campo, dovrebbe essere un fantasista o comunque un jolly offensivo: dal pupillo Berardi (Sassuolo) alla tentazione Sudakov (Shakhtar) fino all’usato sicuro Bernardeschi (Toronto).