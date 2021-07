Il centrocampista dell'Udinesenon rimarrà in Serie A: la notizia era nell'aria ormai da giorni, ma l'esperto di mercatoha confermato tramite il proprio profilo Twitter la conclusione della trattativa tra il club friulano e l'Atletico Madrid. Il centrocampista argentino, seguito da tempo dalla Juventus e dagli altri top club italiani, avrebbe infatti già firmato per la squadra del Cholo Simeone.Il club spagnolo pagherà il cartellino dell'ex numero 10 dell'Udinese 35 milioni di euro, e annuncerà ufficialmente il calciatore non appena terminerà il suo impegno con la Nazionale argentina in Copa America.L'acquisto di De Paul libera così, centrocampista spagnolo seguito da molti club europei. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse della Juventus.