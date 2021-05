La visita a Milano di Rodrigo De Paul ha scatenato in giornata diverse voci di calciomercato. Il centrocampista dell'Udinese sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo e la sua presenza nel capoluogo lombardo sembrava andare in quella direzione. A smentire tutto è arrivato il comunicato ufficiale della società friulana: "Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche".