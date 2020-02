L'ex arbitro Andrea De Marco ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva sugli episodi che hanno caratterizzato la partita tra Milan e Juventus, andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Con le sue decisioni Valeri ha scontentato sia Milan che Juve, anche se il calcio di rigore è quello che ha fatto più discutere. Un episodio simile ma non uguale accadde in Cagliari Brescia, ma poi venne ammesso l'errore. L'AIA dovrebbe fare chiarezza, ci vorrebbe un ufficio stampa"



SU CALABRIA - "Deve esserci uniformità di giudizio quando il calciatore ha il braccio largo, in questi casi la regola di assegnare un rigore deve valere per tutti".



SUL CHALLENGE - "Notizia curiosa, arrivata a stagione in corso. Da tempo parlo di questa possibilità, perché è giusto da parte delle 2 squadre avere la possibilità di intervenire. Alcuni errori sfuggono anche agli arbitri"