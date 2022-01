Gianni De Magistris, leggenda della pallanuoto italiana e tifoso della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Non ci si può fidare di un ragazzo giovane, consigliato da professionisti che guardano al profitto. La società è stata brava a ottenere il massimo, ma non si è pensato al dopo, al progetto. Se non sono più importanti i soldi i risultati sportivi devono portare ad andare avanti anche fino a fine contratto: in passato certe cessioni sono state bloccate, come quella di Mutu“.



JUVE - "Questa è un’aggravante per tutti i tifosi. Dopo annate deludenti stavamo vedendo qualcosa, c’era chi sognava. Forse anche un po’ troppo, ma l’Europa sembrava possibile, ora invece il giocattolo rischia già di rompersi e a favore di chi? Della Juve. Vedo tanti con la valigia, ma la vittoria sarà quando i grandi giocatori vorranno venire a Firenze, non andarsene”.