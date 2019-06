Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha parlato a margine di Football Leader dell'ipotesi che Maurizio Sarri sia il sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: "Noi confidiamo nel fatto che non è ancora ufficiale. Da tifoso sono uno di Sarrismo - Gioia e Rivoluzione. Per me da tifoso sarebbe come una gastrite calcistica, ma guardiamo sempre avanti. Ormai le scelte di sentimento non ci sono più, sono tutti professionisti. Sarri come Higuain? Sarri è molto più amato, Higuain fu vissuto come un tradimento dalla città, Sarri è rimasto nel cuore, qualcosa che va oltre il calcio. Non so come verrà presa. Il sentimento con Sarri era e resta molto forte".