Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris parla a La Gazzetta dello Sport dell'approdo di Sarri alla Juve nella settimana in cui il tecnico bianconero tornerà allo stadio San Paolo: "Lo ricordiamo per essere stato un allenatore che ci ha regalato un grande calcio - dichiara -. Con lui abbiamo sfiorato lo scudetto, ma per quanto mi riguarda è una forte contraddizione andare alla Juve rispetto alla sua narrazione della città. Un professionista può andare ovunque e anche alla Juve, che è una grande squadra, però Sarri aveva raccontato un’altra storia".