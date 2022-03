Gianni De Magistris, a Gazzetta, parla così di Vlahovic: "La cosa migliore sarebbe l'indifferenza, ma non credo che andrà così. La città si era illusa che potesse finire diversamente la storia con Vlahovic. È sembrato un tradimento. Ma non conosciamo la verità su come sono andate davvero le cose, bisogna andarci sempre piano con i giudizi. Il fatto è che per Firenze la sfida alla Juve è, calcisticamente, la madre di tutte le battaglie. Fosse andato all’Arsenal magari non sarebbe accaduto niente..."