Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca risponde a Matteo Salvini a proposito della polemica sulla festa dei tifosi del Napoli dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juve. "Questa volta dobbiamo perdere qualche minuto per dedicare qualche nostro pensiero a un somaro politico che ha ripreso a ragliare - dice in avvio di una diretta Facebook - . Ci saremo risparmiati volentieri questa perdita di tempo. Sono commenti che hanno portato alla luce una propensione sotterranea incancellabile allo sciacallaggio, persino al razzismo nei confronti della Campania e del Sud che pare difficile da estirpare".



MORTI A TORINO - "Verso mezzanotte i ragazzi hanno fatto una manifestazione di gioia per la vittoria della coppa Italia. Un episodio che sarebbe successo nello stesso modo in tutta Italia e in tutto il Mondo. Sarebbe successa la stessa cosa. Voglio ricordare che in altre città dal paese, penso a Torino, in occasione di una partita della Juve in Champions, ci sono stati morti e feriti in piazza. A Milano se avesse vinto l'Inter avremmo avuto l'Inter l'ira di dio. Senza vittoria ci sono stati assembramenti, movida scapigliata. Per la movida a Vicenza nessuno ha chiesto al governatore del Veneto che pensasse e che facesse".



JUVE IMBARAZZANTE - "Rinnovo i miei complimenti agli azzurri. La Juve è apparsa davvero una squadra imbarazzante per ceri versi. Non so come farà ad affrontare la Champions in queste condizioni. I miei complimenti a Gattuso ed i miei complimenti doppi per aver dato una dimostrazione relativa alla bellezza del catenaccio nel calcio".​



