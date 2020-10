"Non sono neanche arrivati i ringraziamenti che dovevano essere rivolti al Napoli e alle ASL. Abbiamo evitato di contagiare Cristiano Ronaldo. C’è stato il caso del Genoa, avesse fatto lo stesso il Napoli... allegria, tutti positivi. E dopo una settimana, con Ronaldo positivo, avremmo conquistato i titoli del New York Times".​ Queste, una le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, contro Andrea Agnelli. Curiosità: al momento di pronunciare Ronaldo, De Luca è incappato in una piccola gaffe. Ovviamente non voluta: l'intenzione, e questa è stata estremamente chiara, era quella di attaccare la Juventus, rea di aver alzato un polverone contro il Napoli (e l'amico De Laurentiis).



