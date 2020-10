5









La decisione del Giudice Sportivo di assegnare il 3-0 a tavolino alla Juve contro il Napoli continua a far discutere. La sentenza non è stata digerita dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca, che su Rai 3 ha detto: "E' una sentenza limpida come un piatto di bagna cauda. L'ennesimo esempio dell'Italia del mezzo metro, quella che non decide. E' stata creata una situazione di confusione. Il protocollo dovrebbe prevalere su disposizioni sanitarie del Ministero della salute? Cose da circo. L'Asl ha fatto quello che doveva, trattando i giocatori del Napoli come ogni altro cittadino della Campania".