E l'attacco è servito. Vincenzo De Luca, nell'ultima diretta Facebook sui (tantissimi) casi covid in Campania, ha prima raccontato i numeri drammatici della regione che governa, quindi attaccato a più riprese la Juventus, il presidente Agnelli e l'intera Federcalcio.Il presidente della Juve è un uomo appassionato di palle e palloni, mi permetto di ricordagli quello che diceva Schopenauer: la gloria bisogna conquistarla, l'onore basta non perderlo", le parole del governatore (qui la versione integrale) . Che, ovviamente, è stato a sua volta attaccato a più riprese dai tifosi. In particolare, nei contenuti che vi proponiamo qui in gallery, c'è un video che racconta tutte le dichiarazioni dell'allora sindaco di Salerno contro la città di Napoli - i due capoluoghi di provincia sono animati da una rivalità storica -: "Mi fanno ridere i napoletani che si gasano con le parole di De Luca dimenticandosi di questo...".