Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha commentato il flop della Superlega non risparmiando parole per il presidente della Juventus Andrea Agnelli: "E' difficile immaginare un dirigente sportivo capace di fare un disastro del genere e un atto di masochismo totale per il club che dirige".



La Superlega? C’era una vecchia macchina prodotta dalla Fiat, la Duna. se non sbaglio. Era la più brutta del mondo. Ecco, questa iniziativa della lega per ricchi nel calcio è l’equivalente sportivo della Duna".