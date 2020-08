Continuano a tenere banco le parole di Antonio Conte nel post Atalanta-Inter. A commentarle anche il giornalista Massimo De Luca,: "Sono rimasto francamente un po’ sconcertato - ha dichiarato a Sky Sport. . Mi è sembrato un flashback con la storia del ristorante da 10 euro prima del divorzio con la Juventus, che è avvenuto a ridosso di inizio stagione. Ho avvertito lo stesso clima e la stessa intenzione. Portare in pubblico temi da trattare con la società per arrivare alla rottura non mi sembra una bella cosa. Non penso che la figura di un allenatore in una società così importante e con una proprietà così importante possa permettersi ciò. Ricordiamo che la proprietà dell’Inter è cinese e il senso delle gerarchie che c’è in Cina forse da noi non è percepito alla stessa maniera. Non credo che questo tipo di sortite sia state ben accolte in Cina. Mi sembra l’anticipo di una rottura. Mi sembrerebbe anche difficile ricomporre i cocci per ripartire insieme".