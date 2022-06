Non sono bastati due anni di contratto con la Juventus e una clausola rescissoria da 125 milioni di euro per frenare il Chelsea dall'assalto a Matthijs de Ligt. I Blues hanno avviato i primi contatti indiretti con Federico Pellegrini, per capire quanto margine di manovra ci sia per portare a Londra il difensore olandese, che nelle idee di Tuchel è il profilo perfetto per sostituire Rudiger e Christensen.



DISTANZA - La Juve non vuole scendere troppo dal valore della clausola rescissoria, il che ha spinto il Chelsea a inserire nella trattativa Timo Werner come contropartita tecnica. Werner, riferisce Calciomercato.com, vedrebbe di buon occhio il trasferimento, per riscattarsi dalle ultime annate non esaltanti dal punto di vista personale a Londra e anche alla Continassa apprezzano le qualità dell'ex Lipsia. Ma la Juve, oltre al tedesco, vorrebbe altri 70-80 milioni: cifra giudicata troppo alta dal Chelsea, così come la Juve ritiene troppo alta la valutazione fatta del tedesco dai londinesi. Il Chelsea non vorrebbe spendere più 30 milioni di euro: la trattativa è appena iniziata.