Dopo aver chiuso i colpi Luca Pellegrini e Adrien Rabiot, che hanno fatto seguito all'arrivo di Aaron Ramsey dall'Arsenal, dopo aver salutato il grande ritorno di Gianluigi Buffon, è tempo di chiudere il più pazzesco dei colpi di questo rovente mercato estivo. I bianconeri non hanno da temere sulla volontà del calciatore. Come vi abbiamo raccontato fin dalle scorse settimane in esclusiva su ilBiancoNero.com : cinque anni a 7.5 milioni di euro a stagione, che con i bonus salgono fino ai 12 richiesti dall'agente Mino Raiola, che ha ottenuto la clausola rescissoria da 150 milioni a contratto e una ricca commissione oltre i 10 milioni.che per il momento manca. Si è parlato ieri di un rilancio del Barcellona a, ma, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, si tratta di un'offerta datata e, soprattutto, prima che De Ligt trovasse l'accordo con la Juventus. Quella è, però,per il cartellino del suo gioiello, possibilmente superandola con qualche bonus legato al rendimento.e non si spingerebbe granché sopra questa soglia, pur con i dovuti bonus per soddisfare l'Ajax. Serviranno tempo e pazienza, ma De Ligt resta vicinissimo alla Juventus.