La chiamata tra Matthijs de Ligt e Maurizio Sarri è la notizia del giorno sui principali quotidiani sportivi. Il centrale olandese ha voluto parlare con il nuovo tecnico bianconero per capire i suoi piani tattici in vista della prossima stagione e, come riporta Tuttosport, il difensore ha destato un'ottima impressione sull'allenatore toscano che mercoledì radunerà la squadra alla Continassa per il primo giorno di allenamenti. De Ligt vuole solo la Juventus e la chiamata è l'ennesima conferma della volontà del calciatore. Ancora, però, manca l'accordo tra le due società. RITIRO - Per questo l'Ajax si aspetta che De Ligt si presenti regolarmente in ritiro domani. Matthijs ha un accordo con la Juventus ma il suo club chiede 75-80 milioni di euro tra bonus e parte fissa. Una cifra che la Juve non ha ancora messo sul tavolo. Secondo Il Corriere dello Sport, le parti potrebbero avvicinarsi grazie a Moise Kean. Niente scambio ma l'idea sarebbe quella di avviare una trattativa a parte per l'attaccante classe 2000. Juve e Ajax continuano a parlare e a trattare. Intanto De Ligt vuole solo la Juve.