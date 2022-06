"La Juventus non è il Paris Saint Germain". E ancora: "Qualche tifoso non riesce a rendersi conto delle potenzialità degli altri club". Il tema?Poco da aggiungere: con la cessione dell'olandese cambierebbe drasticamente il mercato, ma allo stesso tempo servirebbe un super acquisto in difesa, con le situazioni di Koulibaly e Bremer tutte da sbloccare.E allora, questo è il momento delle valutazioni, un po' per tutti e a partire anche dai supporters juventini, principalmente sui social: tra chi lo "comprende" e chi sposa la linea della società - esplicitata nell'intervista di Arrivabene a Tuttosport -, c'è anche chi punta il dito contro lo stesso De Ligt.