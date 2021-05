Un Signore del Calcio. Matthijs de Ligt è stato il più votato dai tifosi d'Italia: in una squadra di 11 candidati, in lui i 'giudici' hanno riconosciuto sportività, lealtà e fair play. Valori che il Premio Gentleman e il suo ideatore, Gianfranco Fasan, hanno portato avanti con successo da 25 anni. Le parole del difensore bianconero: "Sono contento di aver vinto questo premio legato al fair play. Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato, che hanno creduto in me e nella mia sportività".