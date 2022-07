De Ligt ha sempre avuto in mente un solo obiettivo: crescere. Più di vincere. Più di far bene. Più di tagliare qualsiasi altro traguardo di squadra, il suo focus era semplicemente porre le basi per una carriera stratosferica,Da qui arriva la fretta di partire, l'occasioneda non smarrire. L'olandese era ossessionato da un upgrade sostanziale in questo momento della sua carriera: l'aveva già spoilerato Raiola un anno fa,L'approdo in Germania è la chiusura di un cerchio:si mette alle spalle gli anni della formazione, da giovane fenomeno dell'Ajax ad apprendista centrale in Italia, dove ha comunque scritto pagine importanti e vinto un campionato sotto la guida di. Non è stato fortunato nel tipo di percorso - in bianconero ha avuto tre allenatori diversi, tre modi di intendere la difesa praticamente differenti - ma ha saputo destreggiarsi, imparare, capire. Soprattutto, adattarsi.Eccola, l'arma più potente a sua disposizione: a 23 anni,, ha aumentato l'attenzione ai dettagli e sviluppato il suo talento. Di così forti e così giovani, in giro, non ce ne sono. Resta incomprensibile la gioia di chi ha esultato per l'addio.Matthijs continuerà a crescere altrove, in un campionato non superiore ma in una squadra che punta stabilmente a vincere la Champions League.La Juve non era più il suo posto, è stata però casa sua. In un piano ben congeniato, che lo porterà presto tra i top del mondo.