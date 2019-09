Novanta minuti di alto livello per De Ligt contro l'Estonia: la sua Olanda vince per 4-0 grazie alle reti di Babel (doppietta), Depay e Wijnaldum. Lo juventino, titolare, è rimasto in campo per tutta la partita. Sono invece cinque, i minuti di Emre Can con la Germania: nella vittoria esterna con l'Irlanda del Nord, Low lancia il bianconero nella mischia all'ottantacinquesimo al posto di Reus. Teutonici in vantaggio al 48' con Halstenberg, raddoppio firmato Gnabry al 93'. Altra panchina, invece, per Szczesny: Fabianski tiene duro nello 0-0 finale contro l'Austria.