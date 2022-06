Il Chelsea fa sul serio per Matthijs De Ligt. E la Juventus? I bianconeri ragionano e cercano di capire la portata dell'offensiva, cercando di non farsi trovare impreparati... Kalidou Koulibaly (contratto in scadenza nel 2023) è il preferito in caso di addio di De Ligt, ma non c'è solo lui. Alcuni agenti internazionali hanno parlato di lui a Tuttosport. Ecco le loro voci:



Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, ha detto: «De Ligt ceduto per 100 milioni sarebbe un affare. Per Koulbaly, visti i 31 anni e il contratto in scadenza nel 2023, 30-40 milioni possono essere una valutazione giusta».



Beppe Bozzo ha spiegato: «La Juventus, nell’estate 2019, ha investito 75 milioni per acquistare De Ligt dall’Ajax. Considerando che l’olandese in questi 3 anni non si è deprezzato, i bianconeri non possono venderlo per meno di 100 milioni e preferibilmente senza contropartite tecniche. Koulibaly? Quindici milioni».



Simone Bernardo, agente del bianconero Citi, ha dichiarato: «Se davvero il Chelsea arriverà a investire 80-100 milioni per De Ligt, beh per i bianconeri sarebbe un bel colpo. Per Koulibaly, che nel 2023 potrebbe essere svincolato, penso a 20-25 milioni».



Marko Naletilic: «Il prezzo di De Ligt, vista la giovane età e il talento, non può essere inferiore ai 90-100 milioni e tutti in contanti. Koulibaly? Bella domanda... Il Napoli non è in una situazione comoda: però KK è un difensore top e questo consentirà al club di Aurelio De Laurentiis di pretendere comunque tanto».



Andrea D’Amico, agente di Fagioli, spiega: «Il prezzo di De Ligt è 100 milioni. Se fossi nella Juventus, vendo a quella cifra e mi riposiziono, comprando due giocatori che costano meno. Koulibaly a gennaio può firmare con uno nuovo club da svincolato e trasferirsi in estate a parametro zero, di conseguenza la cifra non può essere elevata».



Lou Sticca, colui che portò Del Piero in Australia, ha detto: «L’affare De Ligt mi ricorda quello di Zidane nel 2001, quando i bianconeri vendettero il francese al Real Madrid e poi comprarono Buffon, Thuram e Nedved. Cedere l’olandese per 100 milioni sarebbe un’operazione perfetta per la Juventus».