Come racconta Calciomercato.com, Matthijsin bianconero sta bene, non ha mai palesato segnali di insofferenza. È consapevole di rappresentare il futuro della Juventus. Mino Raiola ha idee diverse e ha avuto qualche contatto con diversi top club europei: Chelsea, Barcellona e Manchester City. Ma anche per il super agente non sarà facile muovere de Ligt la prossima estate perché la clausola da 150 milioni non è avvicinabile in un periodo storico.