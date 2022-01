1









Un grande colpo in inverno: Dusan Vlahovic. Una grande cessione in estate: Matthijs de Ligt? Non vanno sottovalutate le voci che vogliono l'olandese lontano da Torino, scrive la Gazzetta, perché una cessione onerosa, molto onerosa, potrebbe far comodo alle casse della Juventus e perché tutto è legato all’interesse dei più importanti club della Premier League. Mino Raiola, suo agente, già nelle scorse settimane ha lanciato qualche dichiarazione che aveva aperto all’ipotesi addio. L’a.d. Maurizio Arrivabene, ricorda la Rosea, aveva subito messo le cose in chiaro con il giocatore, criticando apertamente questa voglia di cessione e questo spiega come mai la Juve si stia guardando intorno anche per un rinforzo al top per la difesa. Chi? Se dovesse arrivare una cessione importante come De Ligt, allora, il primo della lista per sostituirlo è Kalidou Koulibaly. Ha 30 anni abbondanti e i vertici bianconeri sperano che voglia togliersi lo sfizio di un nuovo ciclo vincente, chiosa la Gazzetta.