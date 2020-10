Matthijs de Ligt sta continuando il recupero dopo l'intervento alla spalla del 12 agosto, il rientro del difensore olandese è sempre più vicino e presto tornerà in gruppo. L'ex Ajax dovrebbe tornare a disposizione di Pirlo verso metà novembre, con la possibilità di anticipare leggermente i tempi e rientrare tra i convocati già per al gara del 7 novembre con la Lazio. In questi giorni si concentrerà sul lavoro personalizzato e a ritmi ridotti, poi il recupero atletico e il ritorno in gruppo.