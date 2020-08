"Il nostro primo giorno in Sardegna". Vacanze italiane per AnneKee e il suo Matthijs. De Ligt, reduce dall'operazione al braccio, è partito subito dopo l'intervento per le vacanze. Due settimane al massimo prima di rientrare a Torino, dove nonsarà subito protagonista del ritiro ma vorrà conoscere le idee e l'ambizione del tecnico Andrea Pirlo. Intanto, sorrisi e divertimento con la sua dolce metà, che ha pubblicato una foto di Matthijs con il tutore nero e una grossa benda all'altezza della spalla destra operata. Insomma, pile pronte per essere ricaricare nonostante l'intoppo dell'infortunio. E il campo? Se ne riparlerà a novembre...